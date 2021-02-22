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22 лютого 2021, 09:14 321

На Тернопільщині ще в одному дитсадку виник спалах кишкової інфекції

22 лютого 2021, 09:14 321
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Двох дітей госпіталізували до лікарні, ще семеро - лікуються амбулаторно
Фото: з відкритих джерел
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У селі Джурин, що в Тернопільській області, у дитячому садочку зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

У с. Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей 2014–2018 р.н. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно”, - йдеться у повідомленні.

Як інформують рятувальники, стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у ДНЗ перебували 16 дітей.

Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялось, що у дитячому садочку Тернополя отруїлися 11 дітей.

дитячий садок діти отруєння медики ДСНС

 
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