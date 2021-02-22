На Тернопільщині ще в одному дитсадку виник спалах кишкової інфекції
Двох дітей госпіталізували до лікарні, ще семеро - лікуються амбулаторно
Двох дітей госпіталізували до лікарні, ще семеро - лікуються амбулаторно
У селі Джурин, що в Тернопільській області, у дитячому садочку зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
У с. Джурин Чортківського району на Тернопільщині в дошкільному навчальному закладі лабораторно підтвердили спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей 2014–2018 р.н. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні та сім дітей лікуються амбулаторно”, - йдеться у повідомленні.
Як інформують рятувальники, стан здоров’я хворих задовільний. Загалом у ДНЗ перебували 16 дітей.
Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Раніше повідомлялось, що у дитячому садочку Тернополя отруїлися 11 дітей.
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