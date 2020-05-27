У Києві перенесли дату відкриття пляжів
Попри рішення КМДА про відкриття столичних пляжів з 1 червня, дозволити їхнє відвідування влада зможе не раніше 7 червня.
Про це у виданню РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Києва Олег Рубан, передає RegioNews.
За його словами, пляжі мають отримати санітарні паспорти, і ця процедура триває 7-10 днів. Також Держспоживслужба і Управління з надзвичайних ситуацій проводять обстеження дна водойм та питної води пляжних зон столиці.
За результатами цих обстежень пляжі мають отримати санітарні паспорти, без яких їх відкрити неможливо.
Всі ці заходи вже розпочали, вони можуть проводитися 7-10 днів. Тому можемо говорити, що у найбільш перспективному варіанті відкриття пляжів відбудеться у 7-10 числах", - повідомив Рубан.
Він додав, що заміри проб води для лабораторного дослідження проведуть пізніше.
Воду у водойомі можна випробовувати лише після температури 17-18 градусів. Сьогодні ця температура складає 13-14 градусів. Тоді ми зможемо провести лабораторне дослідження води і піску, а також питної води у фонтанчиках. Тоді можемо говорити про відкриття пляжів", - зазначив лікар.
Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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