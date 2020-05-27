В Киеве перенесли дату открытия пляжей

Они должны отвечать целому ряду требований и критериев

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Они должны отвечать целому ряду требований и критериев

Несмотря на решение КГГА об открытии столичных пляжей с 1 июня, разрешить их посещение власти смогут не ранее 7 июня.

Об этом по изданию РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

По его словам, пляжи должны получить санитарные паспорта, и эта процедура длится 7-10 дней. Также Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям проводят обследование дна водоемов и питьевой воды пляжных зон столицы.

По результатам этих обследований пляжи должны получить санитарные паспорта, без которых их открыть невозможно.

Все эти меры уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытия пляжей состоится в 7-10 числах", - сообщил Рубан.

Он добавил, что замеры проб воды для лабораторного исследования проведут позже.

Воду в водоеме можно испытывать только после температуры 17-18 градусов. Сегодня эта температура составляет 13-14 градусов. Тогда мы сможем провести лабораторное исследование воды и песка, а также питьевой воды в фонтанчиках. Тогда можем говорить об открытии пляжей", - отметил врач.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.