10:13  27 травня
Мер Черкас Бондаренко подав в суд на президента Зеленського
09:51  27 травня
В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людину
16:21  27 травня
На Кіровоградщині виділили 50 млн гривень для надання допомоги по частковому безробіттю
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 16:43 5

Зеленський підписав закон про компенсаціі медикам, що борються з COVID-19

Читайте также
на русском языке
27 травня 2020, 16:43 5
Читайте также на русском языке
Він був ухвалений Верховною Радою 13 травня
Фото: Офіс президента
Він був ухвалений Верховною Радою 13 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 591-ІХ, що дозволить працівникам закладів охорони здоров'я, які лікують пацієнтів з COVID-19, отримати грошову компенсацію у розмірі до 300% до заробітної платні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Також закон передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізосіб – підприємців у випадку втрати ними частини доходу через карантин.

Самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за травень – цей період зараховуватиметься їм до страхового стажу.

Закон також надає органам місцевого самоврядування право ухвалити рішення щодо зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, закон дозволяє:

  • подовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних і фактичних перевірок;
  • звільнення громадян від відповідальності за прострочення за договорами про споживчий кредит;
  • ненарахування платникам податків та платникам ЄСВ пені;
  • незастосування штрафів за порушення податкового законодавства;
  • несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ.

Нагадаємо, 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих COVID, не вистачило грошей.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожному медпрацівнику.


Володимир Зеленський карантин закон виплати медики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова Кіровоградської ОДА Балонь розповів, як його призначали на посаду
27 травня 2020, 15:37
В голови РДА на Рівненщині виявили коронавірус
27 травня 2020, 15:37
У метро Києва в години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції
27 травня 2020, 14:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »