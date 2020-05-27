Зеленський підписав закон про компенсаціі медикам, що борються з COVID-19

Він був ухвалений Верховною Радою 13 травня

Фото: Офіс президента

Він був ухвалений Верховною Радою 13 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 591-ІХ, що дозволить працівникам закладів охорони здоров'я, які лікують пацієнтів з COVID-19, отримати грошову компенсацію у розмірі до 300% до заробітної платні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Також закон передбачає можливість отримання часткової допомоги з безробіття для фізосіб – підприємців у випадку втрати ними частини доходу через карантин.

Самозайняті особи звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за травень – цей період зараховуватиметься їм до страхового стажу.

Закон також надає органам місцевого самоврядування право ухвалити рішення щодо зменшення ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, закон дозволяє:

подовжити дію мораторію на проведення податковими органами документальних і фактичних перевірок;

звільнення громадян від відповідальності за прострочення за договорами про споживчий кредит;

ненарахування платникам податків та платникам ЄСВ пені;

незастосування штрафів за порушення податкового законодавства;

несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ.

Нагадаємо, 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих COVID, не вистачило грошей.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожному медпрацівнику.