З 1 червня відновлюють роботу ще 12 залізничних маршрутів

Пасажирів будуть допускати виключно в захисних масках

Фото: flickr

Пасажирів будуть допускати виключно в захисних масках

З 1 червня в рамках ослаблення карантину "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів далекого сполучення, зокрема на поїзди Інтерсіті+.

Про це повідомляє офіційний портал "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Станом на 27 травня додатково відкрито продаж квитків на наступні поїзди:

№37/38, №732/731 і №738/737 Київ - Запоріжжя;

№116/115 Київ - Бердянськ;

№136/135 і №734/733 Київ - Покровск;

№76/75 Кривий Ріг - Київ;

№102/101 і №766/765 Київ - Херсон;

№12/11 Київ - Новоолексіївка;

№79/80 Дніпро - Київ;

№779/780 Суми - Київ/Вінниця.

Квитки доступні на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.;

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах, але продаж відкрито лише на 50% місць у поїздах.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.