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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 19:52 18

З 1 червня відновлюють роботу ще 12 залізничних маршрутів

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27 травня 2020, 19:52 18
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Пасажирів будуть допускати виключно в захисних масках
Фото: flickr
Пасажирів будуть допускати виключно в захисних масках

З 1 червня в рамках ослаблення карантину "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів далекого сполучення, зокрема на поїзди Інтерсіті+.

Про це повідомляє офіційний портал "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Станом на 27 травня додатково відкрито продаж квитків на наступні поїзди:

  • №37/38, №732/731 і №738/737 Київ - Запоріжжя;
  • №116/115 Київ - Бердянськ;
  • №136/135 і №734/733 Київ - Покровск;
  • №76/75 Кривий Ріг - Київ;
  • №102/101 і №766/765 Київ - Херсон;
  • №12/11 Київ - Новоолексіївка;
  • №79/80 Дніпро - Київ;
  • №779/780 Суми - Київ/Вінниця.

Квитки доступні на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.;

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах, але продаж відкрито лише на 50% місць у поїздах.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


карантин Укрзализныця транспорт поїзд
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