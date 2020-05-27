З 1 червня відновлюють роботу ще 12 залізничних маршрутів
З 1 червня в рамках ослаблення карантину "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів далекого сполучення, зокрема на поїзди Інтерсіті+.
Про це повідомляє офіційний портал "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Станом на 27 травня додатково відкрито продаж квитків на наступні поїзди:
- №37/38, №732/731 і №738/737 Київ - Запоріжжя;
- №116/115 Київ - Бердянськ;
- №136/135 і №734/733 Київ - Покровск;
- №76/75 Кривий Ріг - Київ;
- №102/101 і №766/765 Київ - Херсон;
- №12/11 Київ - Новоолексіївка;
- №79/80 Дніпро - Київ;
- №779/780 Суми - Київ/Вінниця.
Квитки доступні на онлайн-ресурсах і в залізничних касах.;
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах, але продаж відкрито лише на 50% місць у поїздах.
Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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