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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 травня 2020, 17:02 4

В Івано-Франківську священника УПЦ МП оштрафували за літургію без масок

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27 травня 2020, 17:02 4
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Під час пасхальної літургії половина прихожан були без засобів індивідуального захисту
Фото: flickr
Під час пасхальної літургії половина прихожан були без засобів індивідуального захисту

В Івано-Франківську суд оштрафував священника УПЦ МП на 34 тисячі гривень за недотримання карантинних заходів.

Про це йдеться в постанові Івано-Франківського міського суду, передає RegioNews.

Відомо, що 21 квітня священник УПЦ Московського патріархату всупереч рішенню Кабінету міністрів проводив масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту.

В постанові зазначається, що під час хресної ходи та освячення близько половини прихожан були без захисних масок і не дотримувались правил карантину.

Обвинувачений не прийшов на засідання суду, а лише надіслав письмові пояснення. Він запевняє, що в день літургії парафіяни зібралось у кількості 20 осіб, а на території храму перебували лише 6-8 із них. Про те, що прихожани мали себе захистити масками, йому було відомо.

Священник визнав свою провину у тому, що не забезпечив порядок дотримання антикарантинних заходів на території храму. Суд визнав його винним у адміністративному правопорушені і наклав штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину.


суд карантин Івано-Франківськ штраф Священник
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