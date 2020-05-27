В Івано-Франківську священника УПЦ МП оштрафували за літургію без масок
В Івано-Франківську суд оштрафував священника УПЦ МП на 34 тисячі гривень за недотримання карантинних заходів.
Про це йдеться в постанові Івано-Франківського міського суду, передає RegioNews.
Відомо, що 21 квітня священник УПЦ Московського патріархату всупереч рішенню Кабінету міністрів проводив масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту.
В постанові зазначається, що під час хресної ходи та освячення близько половини прихожан були без захисних масок і не дотримувались правил карантину.
Обвинувачений не прийшов на засідання суду, а лише надіслав письмові пояснення. Він запевняє, що в день літургії парафіяни зібралось у кількості 20 осіб, а на території храму перебували лише 6-8 із них. Про те, що прихожани мали себе захистити масками, йому було відомо.
Священник визнав свою провину у тому, що не забезпечив порядок дотримання антикарантинних заходів на території храму. Суд визнав його винним у адміністративному правопорушені і наклав штраф у розмірі 34 тисячі гривень.
Нагадаємо, в Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину.
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