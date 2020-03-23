Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину

Кабінет Міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно

Кабінет Міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише RegioNews.

Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.

Також розглядають питання про збыльшення субсидій на час карантину.