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23 березня 2020, 12:47 5

Міністр соцполітики анонсувала збільшення субсидій на час карантину

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23 березня 2020, 12:47 5
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Міністерство соціальної політики збирається збільшити розміри субсидій на оплату житлово-комунальних послуг через карантин, повідомила голова відомства Марина Лазебна
Міністерство соціальної політики збирається збільшити розміри субсидій на оплату житлово-комунальних послуг через карантин, повідомила голова відомства Марина Лазебна

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

"Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більше того, ми зараз посилюємо цей напрям роботи в умовах карантину. На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для трьох мільйонів домогосподарств, які сьогодні отримують субсидію на оплату окремих комунальних послуг у період карантину", – сказала Лазебна.

Вона пропонує зробити це шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігрівом води, користування холодною та гарячою водою.

"Для чого ми це робимо? Ми знаємо, що сьогодні люди залишаються вдома. Ми просимо їх бути ізольованими. І ми знаємо про те, що ці люди будуть використовувати більше ресурсів. Кожна сім’я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці виплати", – уточнила Лазебна.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.


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