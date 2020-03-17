Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати
По доплати медикам інформує кореспондент Regionews.
Уряду доручено у тижневий термін встановити додаткові доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей Covid-19, у розмірі до 200% заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, йдеться у законі.
Нагадаємо, українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.
Також Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.
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