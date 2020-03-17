Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати

Це передбачає ухвалений сьогодні, 17 березня, закон про заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу

Це передбачає ухвалений сьогодні, 17 березня, закон про заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу

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