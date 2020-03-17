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17 березня 2020, 11:16 9

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати

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17 березня 2020, 11:16 9
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Це передбачає ухвалений сьогодні, 17 березня, закон про заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу
Це передбачає ухвалений сьогодні, 17 березня, закон про заходи боротьби з розповсюдженням коронавірусу

По доплати медикам інформує кореспондент Regionews.

Уряду доручено у тижневий термін встановити додаткові доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей Covid-19, у розмірі до 200% заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, йдеться у законі.

Нагадаємо, українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Також Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.


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