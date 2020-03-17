Малозабезпеченим пенсіонерам будуть доплачувати по тисячі гривень

В святи з загрозою коронавірусу найбільш соціально незахищеним категоріям осіб обіцяють доплачувати по тисячі гривень

В святи з загрозою коронавірусу найбільш соціально незахищеним категоріям осіб обіцяють доплачувати по тисячі гривень

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні, пише RegioNews.

За його словами, це стосується тих пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень повинні отримати доплату в розмірі однієї тисячі гривень", - сказав він.

Також президент доручив уряду підготувати звернення в МВФ з проханням про допомогу в зв'язку з загрозою коронавірусу.

Нагадаємо, українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні.

Також Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.