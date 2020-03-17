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17 березня 2020, 10:06 35

Малозабезпеченим пенсіонерам будуть доплачувати по тисячі гривень

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17 березня 2020, 10:06 35
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В святи з загрозою коронавірусу найбільш соціально незахищеним категоріям осіб обіцяють доплачувати по тисячі гривень
В святи з загрозою коронавірусу найбільш соціально незахищеним категоріям осіб обіцяють доплачувати по тисячі гривень

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні, пише RegioNews.

За його словами, це стосується тих пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч грн пенсії

"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень повинні отримати доплату в розмірі однієї тисячі гривень", - сказав він.

Також президент доручив уряду підготувати звернення в МВФ з проханням про допомогу в зв'язку з загрозою коронавірусу.

Нагадаємо, українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні.

Також Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.


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