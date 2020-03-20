Експрес-тести на коронавірус є ефективними через тиждень після інфікування - МОЗ

Швидкі тести для виявлення коронавірусної інфекції ефективно використовувати лише на 7-8-й день після інфікування

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Швидкі тести для виявлення коронавірусної інфекції ефективно використовувати лише на 7-8-й день після інфікування

Про це під час брифінгу заявив в.о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, передає RegioNews.

"Використання швидких тестів можливе як вдома, так і в закладах охорони здоров'я. І наразі вони є доступними на європейському ринку, найближчими днями вони будуть доступними і на українському ринку", - розповів він.

Кузін зазначив, що стосовно їх використання є багато обмежень, зокрема в середньому їхня достовірність становить близько 86%.

"І перше обмеження полягає в тому, що його треба використовувати лише на 7-8-й день після потенційно можливого інфікування. Таким чином, якщо ви використовуєте його до цього періоду, він може бути хибним негативним", - повідомив він.

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