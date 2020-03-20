Експресс-тесты на коронавирус эффективны через неделю после инфицирования - Минздрав

Быстрые тесты для выявления коронавирусной инфекции эффективно использовать только на 7-8-й день после инфицирования

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Быстрые тесты для выявления коронавирусной инфекции эффективно использовать только на 7-8-й день после инфицирования

Об этом во время брифинга заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает RegioNews.

"Использование быстрых тестов возможно как дома, так и в учреждениях. И пока они доступны на европейском рынке, в ближайшие дни они будут доступны и на украинском рынке", - рассказал он.

Кузин отметил, что в отношении их использования есть много ограничений, в частности в среднем их достоверность составляет около 86%.

"И первое ограничение состоит в том, что его надо использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования. Таким образом, если вы используете его до этого периода, он может быть ложным отрицательным", - сообщил он.

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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.