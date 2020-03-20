Як виписували чернівчанина, що видужав від коронавірусу

Під стінами лікарні зібралися журналісти і навіть прийшов губернатор. Але сам хворий пообіцяв усе розповісти через кілька днів.

Під стінами лікарні зібралися журналісти і навіть прийшов губернатор. Але сам хворий пообіцяв усе розповісти через кілька днів.

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