У Радомишлі звільнили санітарку за відмову мити палату після померлої від вірусу
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Жінка пояснює, що боялася принести коронавірус додому, бо в неї дитина з інвалідністю.
"Повинні бути комбінезони, повинні ми бути захищені, йди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене примушують. Не дай бог, я дитяті принесу", - розповіла звільнена сестра-господарка інфекційного відділення Радомишльської ЦРЛ Наталія Гриценко.
В РДА Радомишля стверджують, що костюми хотіли придбати, але це важко зробити.
Видання також повідомляє, що за словами персоналу, в лікарні не вистачає дезінфікувальних засобів, захисних костюмів та масок.
Щоб не контактувати з хворими, медики йдуть у відпустки.
Зазначається, що в Радомишлі досі на ізоляції перебувають близько 30 людей, які контактували із померлою від вірусу жінкою, їхній стан задовільний.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
17 березня Рада проголосувала за проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
- 13:44 18 березня Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА
- 13:43 18 березня У депутата Верховної ради виявили коронавірус
- 13:38 18 березня Україна вводить спецмито на імпорт вугілля і електроенергії з Росії
- 13:38 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:35 18 березня Коронавірус у Вінниці: скільки людей захворіло
- 13:24 18 березня "Київпастранс" буде карати водіїв за переповнені автобуси
- 13:38 18 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані