У Радомишлі звільнили санітарку за відмову мити палату після померлої від вірусу

В Радомишлі звільнили санітарку інфекційного відділення, яка відмовилася без захисного комбінезону мити палату, в якій померла хвора на коронавірус жінка

Фото: flickr

В Радомишлі звільнили санітарку інфекційного відділення, яка відмовилася без захисного комбінезону мити палату, в якій померла хвора на коронавірус жінка

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Жінка пояснює, що боялася принести коронавірус додому, бо в неї дитина з інвалідністю.

"Повинні бути комбінезони, повинні ми бути захищені, йди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене примушують. Не дай бог, я дитяті принесу", - розповіла звільнена сестра-господарка інфекційного відділення Радомишльської ЦРЛ Наталія Гриценко.

В РДА Радомишля стверджують, що костюми хотіли придбати, але це важко зробити.

Видання також повідомляє, що за словами персоналу, в лікарні не вистачає дезінфікувальних засобів, захисних костюмів та масок.

Щоб не контактувати з хворими, медики йдуть у відпустки.

Зазначається, що в Радомишлі досі на ізоляції перебувають близько 30 людей, які контактували із померлою від вірусу жінкою, їхній стан задовільний.

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З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

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