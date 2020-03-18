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18 березня 2020, 12:41 15

У Радомишлі звільнили санітарку за відмову мити палату після померлої від вірусу

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18 березня 2020, 12:41 15
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В Радомишлі звільнили санітарку інфекційного відділення, яка відмовилася без захисного комбінезону мити палату, в якій померла хвора на коронавірус жінка
Фото: flickr
В Радомишлі звільнили санітарку інфекційного відділення, яка відмовилася без захисного комбінезону мити палату, в якій померла хвора на коронавірус жінка

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Жінка пояснює, що боялася принести коронавірус додому, бо в неї дитина з інвалідністю.

"Повинні бути комбінезони, повинні ми бути захищені, йди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене примушують. Не дай бог, я дитяті принесу", - розповіла звільнена сестра-господарка інфекційного відділення Радомишльської ЦРЛ Наталія Гриценко.

В РДА Радомишля стверджують, що костюми хотіли придбати, але це важко зробити.

Видання також повідомляє, що за словами персоналу, в лікарні не вистачає дезінфікувальних засобів, захисних костюмів та масок.

Щоб не контактувати з хворими, медики йдуть у відпустки.

Зазначається, що в Радомишлі досі на ізоляції перебувають близько 30 людей, які контактували із померлою від вірусу жінкою, їхній стан задовільний.

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Нагадаємо, станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

17 березня Рада проголосувала за проект закону №3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).


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