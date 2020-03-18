В Радомышле уволили санитарку за отказ мыть палату после умершей от вируса
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Женщина объясняет, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.
"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала уволенная сестра-хозяйка инфекционного отделения Радомышльской ЦРБ Наталья Гриценко.
В РГА Радомышля утверждают, что костюмы хотели приобрести, но это трудно сделать.
Издание также сообщает, что по словам персонала, в больнице не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок.
Чтобы не контактировать с больными, медики идут в отпуска.
Отмечается, что в Радомышле до сих пор на изоляции находятся около 30 человек, которые контактировали с умершей от вируса женщиной, их состояние удовлетворительное.
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