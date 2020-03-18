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18 марта 2020, 12:41 10

В Радомышле уволили санитарку за отказ мыть палату после умершей от вируса

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18 марта 2020, 12:41 10
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В Радомышле уволили санитарку инфекционного отделения, которая отказалась без защитного комбинезона мыть палату, в которой умерла больная на коронавирусную инфекцию женщина
Фото: flickr
В Радомышле уволили санитарку инфекционного отделения, которая отказалась без защитного комбинезона мыть палату, в которой умерла больная на коронавирусную инфекцию женщина

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Женщина объясняет, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.

"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала уволенная сестра-хозяйка инфекционного отделения Радомышльской ЦРБ Наталья Гриценко.

В РГА Радомышля утверждают, что костюмы хотели приобрести, но это трудно сделать.

Издание также сообщает, что по словам персонала, в больнице не хватает дезинфицирующих средств, защитных костюмов и масок.

Чтобы не контактировать с больными, медики идут в отпуска.

Отмечается, что в Радомышле до сих пор на изоляции находятся около 30 человек, которые контактировали с умершей от вируса женщиной, их состояние удовлетворительное.

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Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

17 марта Рада проголосовала за проект закона №3219 о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни (COVID-19).


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