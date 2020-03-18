Транспортний хаос: в Одесі тролейбуси і трамваї переповнені людьми без масок

До 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова, не вийшли сьогодні на лінії

Фото: Думська

До 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова, не вийшли сьогодні на лінії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Люди буквально вриваються в трамваї, тролейбуси, і маршрутки, котрі виїхали на лінії. Транспорт переповнений незважаючи на обмеження, введені позавчора міським головою і Кабміном. Згідно з ухваленим законом, в салоні дозволено провозити не більше 10 осіб, і всі вони повинні бути в масках.

Ситуацію обговорили на сесії міськради, яка проходить сьогодні, 18 березня. Заступник директора департаменту транспорту Сергій Щербань пояснює причини саботажу з боку маршрутників:

"Водії бояться, що сяде більше десяти пасажирів, а штраф 17 тисяч гривень. Це причина того, що 50% транспорту в Одесі не вийшло сьогодні на маршрути. Ми направили своїх інспекторів, щоб роз'яснити людям, як їм діяти. Ми в постійному контакті з керівництвом всіх парків".

Тим часом співробітники ОМЕТ намагаються впоратися з навалою пасажирів і все-таки обмежити їх кількість в салонах. На кінцевих зупинках через гучномовець закликають людей не набиватися в тролейбуси і трамваї.

Раніше повідомлялося, що тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

Крім того, на Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації ухвалено рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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