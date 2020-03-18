12:41  18 березня
Переговори з МВФ: Шмигаль заявив про позитив
13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
10:49  18 березня
Боротьба з коронавірусом: країни ЄС закривають зовнішні кордони
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 11:49 12

Транспортний хаос: в Одесі тролейбуси і трамваї переповнені людьми без масок

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 11:49 12
Читайте также на русском языке
До 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова, не вийшли сьогодні на лінії
Фото: Думська
До 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова, не вийшли сьогодні на лінії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую.

Люди буквально вриваються в трамваї, тролейбуси, і маршрутки, котрі виїхали на лінії. Транспорт переповнений незважаючи на обмеження, введені позавчора міським головою і Кабміном. Згідно з ухваленим законом, в салоні дозволено провозити не більше 10 осіб, і всі вони повинні бути в масках.

Ситуацію обговорили на сесії міськради, яка проходить сьогодні, 18 березня. Заступник директора департаменту транспорту Сергій Щербань пояснює причини саботажу з боку маршрутників:

"Водії бояться, що сяде більше десяти пасажирів, а штраф 17 тисяч гривень. Це причина того, що 50% транспорту в Одесі не вийшло сьогодні на маршрути. Ми направили своїх інспекторів, щоб роз'яснити людям, як їм діяти. Ми в постійному контакті з керівництвом всіх парків".

Тим часом співробітники ОМЕТ намагаються впоратися з навалою пасажирів і все-таки обмежити їх кількість в салонах. На кінцевих зупинках через гучномовець закликають людей не набиватися в тролейбуси і трамваї.

Раніше повідомлялося, що тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

Крім того, на Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації ухвалено рішення обмежити роботу закладів та об'єктів торгівлі в області.

Раніше повідомлялося, що Львів і Одеса закривають усі магазини, окрім продуктових і аптек.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


транспорт Коронавирус карантин Одесса
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 13:38
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »