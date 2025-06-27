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27 червня 2025, 07:15

Розвідники показали, як знищили російські системи ППО в Криму

27 червня 2025, 07:15
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фото: ГУР Міноборони України
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Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" продовжують ефективно знищувати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Так, розвідники знищили низку дороговартісних систем РФ:

  • дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
  • дві РЛС виявлення 91Н6Е;
  • пускову установку комплексу С-400.

"На відео — кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф". Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.

Згодом з'явилися нові деталі спецоперації ГУР.

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війна Крим розвідка окупанти дрон БПЛА ППО втрати росіян ГУР РЛС С-400
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