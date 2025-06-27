Розвідники показали, як знищили російські системи ППО в Криму

фото: ГУР Міноборони України

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Так, розвідники знищили низку дороговартісних систем РФ:

дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;

дві РЛС виявлення 91Н6Е;

пускову установку комплексу С-400.

"На відео — кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф". Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.