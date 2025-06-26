На Сумщині українські десантники взяли в полон 15 окупантів

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Українські десантники спільно з суміжними підрозділами взяли в полон 15 військовослужбовців армії РФ під час бойових дій на території Сумської області

Про це повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає RegioNews.

Більшість полонених — це солдати 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ. Вони відомі особливою жорстокістю щодо українських військовополонених.

Зазначається, що самі полонені скаржаться на негуманне поводження, психологічний тиск і погрози, яких зазнавали в підрозділах на території РФ.

У пресслужбі додали, що полоненим вже надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Їх можуть використати для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли, чому росіянам вдалось просунутися на Сумщині.

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