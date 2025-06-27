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27 червня 2025, 01:35

На Півночі українські бійці спопелили склад БК та укриття росіян

27 червня 2025, 01:35
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фото: ДПСУ
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Пілоти-аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали точних ударів по позиціях російських окупаційних військ на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"За результатами нічного полювання пілоти знищили транспортний засіб, склад з БК, 5 місць укриття та дві позиції ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українська "Баба Яга" розбомбила позиції росіян на Харківщині.

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