На Півночі українські бійці спопелили склад БК та укриття росіян

фото: ДПСУ

Пілоти-аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали точних ударів по позиціях російських окупаційних військ на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"За результатами нічного полювання пілоти знищили транспортний засіб, склад з БК, 5 місць укриття та дві позиції ворога", — йдеться у повідомленні.