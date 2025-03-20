Жирні цілі в Криму: розвідники знищили російські системи ППО, морські судна та гелікоптер

скріншот із відео

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів спостерігали, як їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами Сил оборони

Відповідні кадри оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Гуркіт в Криму: під ударом ― ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер", ― йдеться в повідомленні.

На відео показані результати успішної демілітаризації півострова. Була уражена ціла низка російських радіолокаційних станцій (РЛС):

48Я6-К1 "Подльот" (2шт);

"Подльот" (2шт); 1Л125 "Ніобій-СВ" (2шт);

"Ніобій-СВ" (2шт); 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт);

"Каста 2Е2" (3шт); 9С19 "Імбірь";

"Імбірь"; " Нєбо-СВ";

Нєбо-СВ"; С-300ВМ;

" Нєбо-М";

Нєбо-М"; 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";

"Протівнік-ГЕ"; БРЛС "Мис".

Також під удар розвідників потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", а ще ― три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Фьодор Урюпін", та вертоліт Мі-8 російських окупантів.

Нагадаємо, нещодавно воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили та знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм". Ця РЛС у реальному часі відстежувала українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів.