Разведчики показали, как уничтожили российские системы ПВО в Крыму

фото: ГУР Минобороны Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Так, разведчики уничтожили ряд дорогостоящих систем РФ:

две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

пусковую установку комплекса С-400

"На видео - кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "триумф". Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.