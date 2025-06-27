Разведчики показали, как уничтожили российские системы ПВО в Крыму
Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" продолжают эффективно уничтожать российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Так, разведчики уничтожили ряд дорогостоящих систем РФ:
- две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
- две РЛС обнаружения 91Н6Е;
- пусковую установку комплекса С-400
"На видео - кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "триумф". Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.
Впоследствии появились новые детали спецоперации ГУР.
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