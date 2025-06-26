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26 червня 2025, 02:30

Сили оборони знищили бронетехніку та вантажівки окупантів під Куп'янськом

26 червня 2025, 02:30
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скріншот із відео
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На Харківщині воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" за допомогою дронів-камікадзе уразили ворожу бронетехніку й автотранспорт

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Куп'янський напрямок: знищено БМП, БТР, 2 одиниці бронетехніки, мотоцикл, 3 вантажівки, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як знищили штурмову групу росіян під Покровськом.

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РФ війна прикордонники окупанти втрати росіян Купʼянський напрямок підрозділ Фенікс бригада Помста
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