Сили оборони знищили бронетехніку та вантажівки окупантів під Куп'янськом
На Харківщині воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" за допомогою дронів-камікадзе уразили ворожу бронетехніку й автотранспорт
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Куп'янський напрямок: знищено БМП, БТР, 2 одиниці бронетехніки, мотоцикл, 3 вантажівки, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бійці ССО показали, як знищили штурмову групу росіян під Покровськом.
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