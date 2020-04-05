В Крыму выявили два новых случая COVID-19

Сейчас в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции

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Сейчас в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Крыму сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

"Это члены одной семьи, что имели контакт с больным, который прибыл из Московской области. В отношении всех контактных лиц проводятся профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционное отделение, из числа удаленных контактов – находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции", – заявил Аксенов.

По его словам, в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из них привозные, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.

По состоянию на утро 4 апреля в анексованому Крыму под наблюдением находились 3039 человек, из них под динамическим наблюдением дома – 2957, в стационарах – 67, изолированно в обсерваторы – 15. По данным Роспотребнадзора, всего в Крыму выявлено 18 положительных случаев на Covid-19, выписаны после лечения – 2 пациента. В Севастополе 5 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом признали в ОРЛО. В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.

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