У Криму оскаржено арешт затриманого за підозрою в участі в "Хізб ут-Тахрір"

Захист оскаржив рішення підконтрольного Росії Київського суду Сімферополя про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО затриманому 11 березня в Бахчисараї Рустему Сейтмеметову

Фото: Крим. Реалії

Захист оскаржив рішення підконтрольного Росії Київського суду Сімферополя про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання в СІЗО затриманому 11 березня в Бахчисараї Рустему Сейтмеметову

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

"Ми звернули увагу на той факт, що крім іншого в ході обшуку в будинку Сейтмеметова, де він проживав разом зі своєю цивільною дружиною та двома малолітніми дітьми, були вилучені дві книги. Сейтмеметов категорично заперечує, що книги його. Захистом подано клопотання про проведення відповідної експертизи для встановлення наявності і приналежності слідів на вилученій літературі", – розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

12 березня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Так, Османа і Сейтумер Сейтумеровых а також Рустема Сейтемеметова відправили в СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня.

Раніше затриманого 11 березня Амета Сулейманова відправили під домашній арешт. Адвокат Ліля Гемеджі пов'язує це з "серйозним захворюванням", від якого страждає Сулейманов.

Нагадаємо, що російські силовики вранці 11 березня в будинках кримських татар провели ряд слідчих заходів ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано п'ятеро осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділення ФСБ.

Енвера Мустафаєва після обшуку доставили в ФСБ і допитали як свідка, потім його відпустили.

В рамках обшуків прийшли силовики в будинок журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, який з 2017 року проживає на материковій частині України. Журналіст повідомив, що силовики шукали зброю і літературу.

Прокуратура і Нацполиция АР Крим і Севастополя розпочали кримінальне провадження.

Справка: партія ісламського визволення ("Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі") у багатьох країнах визнана терористичною, в Росії її діяльність заборонена за рішенням Верховного суду РФ від 2003 року. Мета організації – усунення немусульманських урядів і встановлення ісламського правління у всесвітньому масштабі шляхом створення "Всесвітнього ісламського халіфату". Членів "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" регулярно затримують в різних російських регіонах, переважно у великих містах Центральної Росії, Поволжя та Сибіру, а також Криму.