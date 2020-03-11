Обшуки у кримських татар: російські силовики після допиту відпустили одного із затриманих

Після допиту з відділення ФСБ відпустили одного із затриманих під час обшуків у будинках кримських татар

Фото: прокуратура АРК

Після допиту з відділення ФСБ відпустили одного із затриманих під час обшуків у будинках кримських татар

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

Варто заначити, що за фактом обшуків затримано п'ять осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов.

За інформаціє адвокатки Еміне Авамілєвої, силовики відпустили батька одного з громадських журналістів громадського об'єднання "Кримська солідарність" Енвера Мустафаєва

Вона пояснила, що в момент, коли підходила до будівлі ФСБ, її довіритель Енвер Мустафаєв уже йшов їй назустріч.

"Допит мого довірителя було проведено без присутності адвоката. Його допитали як свідка. За словами Мустафаєва, вони цікавилися кількома людьми, тими, кого затримали раніше в Криму", – розповіла адвокатка.

Авамілєва також повідомила, що обшук будинку Мустафаєвих почався до 6 ранку. За словами адвоката, коли вона прибула на місце обшуку, двері ззовні були заблоковані. З будинку забрали одну книгу – "Шаріатські основи", а також шукали зброю.

"Зовні не було ручки, очевидно, співробітники ФСБ, намагаючись відчинити двері, просто висмикнули. Пізніше замок на дверях розпиляли болгаркою", – розповіла адвокатка.

Нагадаємо, що зранку 11 березня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі "окупаційні правоохоронці" проводили незаконні обшуки в семи домоволодіннях кримських татар.

В рамках обшуків російські силовики прийшли в будинок журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова. За словами журналіста, в його будинку на момент обшуку була лише його 76-річна мати, якій довелося викликати швидку допомогу. Журналіст повідомив, що силовики шукали зброю і літературу.

Після обшуків прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження.