Обшуки в Криму: прокуратура розпочала кримінальне провадження
Про це RegioNews повідомили в прес-службі Прокуратури АРК.
Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у домоволодіннях громадян України у м. Бахчисарай на тимчасово окупованій території півострова Крим за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).
"Незаконні обшуки на тимчасово окупованій території мають широкомасштабний та систематичний характер і не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки, спрямовані виключно на залякування населення та переслідування осіб” – наголосив Ігор Поночовний, прокурор АР Крим.
Нагадаємо, що зранку 11 березня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі "окупаційні правоохоронці" проводять незаконні обшуки в 7 домоволодіннях кримських татар.
В рамках обшуків російські силовики прийшли в будинок журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова. За словами журналіста, в його будинку на момент обшуку була лише його 76-річна мати, якій довелося викликати швидку допомогу. Журналіст повідомив, що силовики шукали зброю і літературу.
Причини обшуку поки невідомі. Офіційні коментарі російських силових відомств відсутні.
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