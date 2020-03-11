Обшуки в Криму: прокуратура розпочала кримінальне провадження

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі

Фото: прокуратура АРК

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі

Про це RegioNews повідомили в прес-службі Прокуратури АРК.

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у домоволодіннях громадян України у м. Бахчисарай на тимчасово окупованій території півострова Крим за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла).

"Незаконні обшуки на тимчасово окупованій території мають широкомасштабний та систематичний характер і не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки, спрямовані виключно на залякування населення та переслідування осіб” – наголосив Ігор Поночовний, прокурор АР Крим.

Нагадаємо, що зранку 11 березня в Бахчисараї та Бахчисарайському районі "окупаційні правоохоронці" проводять незаконні обшуки в 7 домоволодіннях кримських татар.

В рамках обшуків російські силовики прийшли в будинок журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова. За словами журналіста, в його будинку на момент обшуку була лише його 76-річна мати, якій довелося викликати швидку допомогу. Журналіст повідомив, що силовики шукали зброю і літературу.

Причини обшуку поки невідомі. Офіційні коментарі російських силових відомств відсутні.