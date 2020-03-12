Денісова розповіла, як в судах окупованої АРК знущаються над кримськими татарами

Уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила, що знущання окупаційної влади в так званих судах "Республики Крым" над кримськими татарами – продовжуються

Уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила, що знущання окупаційної влади в так званих судах "Республики Крым" над кримськими татарами – продовжуються

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram Денісової.

Так, вона звернулась до Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет з приводу репресій в окупованому Криму щодо кримських татар. Денісова закликала Бачелет бути присутніми у судових засіданнях та сприяти забезпеченню права на захист і справедливий суд та вільному доступу до належної медичної допомоги.

"Незаконно затриманому Шабану Умерову під час судового засідання стало зле через недоїдання, адже харчі, які видають кримським татарам містять свинину, яку за релігійними переконаннями не можна вживати", – написала вона.

Денісова повідомила, що Амету Сулейманову, який має хронічну хворобу серця, сьогодні буде обрано запобіжний захід у Київському районному "суді".

Крім того, до чотирьох незаконно затриманих 11 березня кримських татар, досі не допускають адвокатів. Вони з моменту затримання не були забезпечені правовою допомогою, що є грубим порушенням права на захист та справедливий суд.

Нагадаємо, що російські силовики вранці 11 березня в будинках кримських татар провели ряд слідчих заходів ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано п'ятеро осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділення ФСБ.

В рамках обшуків прийшли силовики в будинок журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, який з 2017 року проживає на материковій частині України. Журналіст повідомив, що силовики шукали зброю і літературу.

Прокуратура і Нацполиция АР Крим і Севастополя розпочали кримінальне провадження.

Так, затриманим приписують участь в "Хізб ут-Тахрір".