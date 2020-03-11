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11 березня 2020, 12:12 7

Російські силовики шукали зброю в будинку журналіста телеканалу ATR

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11 березня 2020, 12:12 7
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Журналіст телеканалу ATR Сейтумер Сейтумеров розповів подробиці обшуків у своєму будинку, де живе його старенька мати
Фото: Facebook сторінка Сейтумера Сейтумерова
Журналіст телеканалу ATR Сейтумер Сейтумеров розповів подробиці обшуків у своєму будинку, де живе його старенька мати

Про це він сам написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Нагадаємо, що російські силовики в рамках обшуків 11 березня в Бахчисараї і Бахчисарайському районі провели сім обшуків.

За фактом обшуків затримано п'ятеро осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділення ФСБ.

Обшуки пройшли і в будинку журналіста Сейтумера Сейтумерова.

За його словами, в шість годин ранку силовики увірвалися в будинок виламавши двері, чим дуже налякали його літню матір, якій довелося викликати швидку.

"У неї хворе серце, тому довелося викликати швидку допомогу. Шукали мене. Хоча це очевидно і нерозумно, так як всі силовики знають, що з кінця 2017 року я був змушений переїхати на материкову Україну, і весь цей час перебуваю там, займаюся публічною діяльністю і працюю на телебаченні. Сьогодні вранці за словами моєї матері ФСБшники шукали у нас вдома зброю!!!! Ну дурніші причини важко було придумати. Очевидно ніякої зброї вони не знайшли. Як повідомила мати, забрали якісь мої університетські фотографії. Змусили її підписати якісь папери, що вона підписала не відомо, так як в такому шоковому стані вона нічого не розуміла", – написав він.

За інформацією журналіста, 8 листопада 2017 року в його будинку вже був обшук, тоді його оштрафували на 2000 рублів.

"Після обшуку та викликів на допити, я був змушений покинути Крим", – зазначив журналіст.

ОБШУКИ В БАХЧИСАРАЇ Сьогодні вранці в 7 будинках кримських татар жителів міста Бахчисарай і Бахчисарайського району завітали...

Опубліковано Сейтумером Сейтумеровим Вівторок, 10 березня 2020 р.


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