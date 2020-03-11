08:19  11 березня
Кабмін Шмигаля укомплектували всіма в.о. міністрів
18:15  10 березня
В Нідерландах перенесли розгляд справи МН17
09:05  11 березня
Україна буде продовжувати співпрацю з МВФ - Шмигаль
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 09:08 3

Окупанти нагрянули з обшуками до кримських татар в Бахчисараї

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 09:08 3
Читайте также на русском языке
В анексованому Криму щонайменше у семи кримських татар у Бахчисараї проводять обшуки з самого ранку 11 березня. Силовики РФ затримали трьох осіб
В анексованому Криму щонайменше у семи кримських татар у Бахчисараї проводять обшуки з самого ранку 11 березня. Силовики РФ затримали трьох осіб

Про це передає RegioNews, посилаючись на повідомлення громадської організації "Кримська Солідарність" у Facebook.

Зокрема, обшуки проходять у татар за такою адресою:

- Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);
- Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);
- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);
- Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);
- Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);
- Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);
- Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).

Як повідомляється, в будинку Сейдамета Мустафаєва обшук завершився. Його не було вдома, замість нього забрали його літнього батька Енвера Мустафаєва. Також після обшуку забрали Рустема Сейтмеметова і Сейтумера Сейтумерова.

Причини обшуку поки невідомі.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною і більшістю країн світу.

Після анексії Криму, за даними правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch, ситуація з правами людини на півострові погіршилася. Під різними приводами, включаючи боротьбу з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар.

За даними заступника постійного представника президента в Криму Таміли Ташева, після анексії Росією в 2014 році півострів покинули понад 25 тис. кримських татар.


обшуки Крым оккупанты
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
08 березня 2020, 18:58
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »