Окупанти нагрянули з обшуками до кримських татар в Бахчисараї

В анексованому Криму щонайменше у семи кримських татар у Бахчисараї проводять обшуки з самого ранку 11 березня. Силовики РФ затримали трьох осіб

В анексованому Криму щонайменше у семи кримських татар у Бахчисараї проводять обшуки з самого ранку 11 березня. Силовики РФ затримали трьох осіб

Про це передає RegioNews, посилаючись на повідомлення громадської організації "Кримська Солідарність" у Facebook.

Зокрема, обшуки проходять у татар за такою адресою:

- Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);

- Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);

- Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);

- Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);

- Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);

- Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).

Як повідомляється, в будинку Сейдамета Мустафаєва обшук завершився. Його не було вдома, замість нього забрали його літнього батька Енвера Мустафаєва. Також після обшуку забрали Рустема Сейтмеметова і Сейтумера Сейтумерова.

Причини обшуку поки невідомі.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною і більшістю країн світу.

Після анексії Криму, за даними правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch, ситуація з правами людини на півострові погіршилася. Під різними приводами, включаючи боротьбу з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар.

За даними заступника постійного представника президента в Криму Таміли Ташева, після анексії Росією в 2014 році півострів покинули понад 25 тис. кримських татар.