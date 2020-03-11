Обшуки у кримських татар: затриманим приписують участь в "Хізб ут-Тахрір"
Про це адвокат Еміль Курбедінов повідомив активістам громадської організації "Кримська солідарність", передає RegioNews
Так, затримували п'ятьох людей, але Енвера Мустафаєва після обшуку доставили в ФСБ і допитали як свідка, потім його відпустили.
Коментуючи затримання Османа Сейтумерова, адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що його та трьох інших підозрюють в участі в організації, визнаної терористичною в Росії – "Хізб ут-Тахрір".
"Можу сказати, що він (Осман Сейтумеров, - ред.) підозрюється в частині другій статті 205.5 вже всім відомої за ці роки – участь в організації, визнаної терористичною. Мова йде про "Хізб ут-Тахрір". Я дві години прочекав і лише наприкінці обшуку мене допустили. Ми вважаємо, що обшуки проводилися з порушеннями", – сказав адвокат.
Нагадаємо, що російські силовики вранці 11 березня в будинках кримських татар провели ряд слідчих заходів ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано п'ятеро осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділення ФСБ.
В рамках обшуків прийшли силовики в будинок журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, який з 2017 року проживає на материковій частині України. Журналіст повідомив, що силовики шукали зброю і літературу.
Прокуратура і Нацполиция АР Крим і Севастополя розпочали кримінальне провадження.
Справка: партія ісламського визволення ("Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі") у багатьох країнах визнана терористичною, в Росії її діяльність заборонена за рішенням Верховного суду РФ від 2003 року. Мета організації – усунення немусульманських урядів і встановлення ісламського правління у всесвітньому масштабі шляхом створення "Всесвітнього ісламського халіфату". Членів "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" регулярно затримують в різних російських регіонах, переважно у великих містах Центральної Росії, Поволжя та Сибіру, а також Криму.
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