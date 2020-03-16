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16 марта 2020, 17:44 8

В Крыму обжалован арест задержанного по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

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16 марта 2020, 17:44 8
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Защита обжаловала решение подконтрольного России Киевского суда Симферополя об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО задержанному 11 марта в Бахчисарае Рустему Сейтмеметову
Фото: Крым. Реалии
Защита обжаловала решение подконтрольного России Киевского суда Симферополя об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО задержанному 11 марта в Бахчисарае Рустему Сейтмеметову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы обратили внимание на тот факт, что кроме прочего в ходе обыска в жилище Сейтмеметова, где он проживал совместно со своей гражданской супругой и двумя малолетними детьми, были изъяты две книги. Сейтмеметов категорически отрицает принадлежность этих книг ему. Защитой подано ходатайство о проведении соответствующей экспертизы для установления наличия и принадлежности следов на изъятой литературе", – рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

12 марта подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца троих крымских татар, задержанных по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Так, Османа и Сейтумера Сейтумеровых а также Рустема Сейтемеметова отправили в СИЗО №1 Симферополя до 10 мая.

Ранее задержанного 11 марта Амета Сулейманова отправили под домашний арест. Адвокат Лиля Гемеджи связывает это с "серьезным заболеванием", от которого страдает Сулейманов.

Напомним, что российские силовики утром 11 марта в домах крымских татар провели ряд следственных мероприятий, инициированных сотрудниками ФСБ России. Провели семь обысков, задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров (историк – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Энвера Мустафаева после обыска доставили в ФСБ и допросили в качестве свидетеля, потом его отпустили.

В рамках обысков силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который с 2017 года проживает на материковой части Украины. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.

Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков.

Справка: партия исламского освобождения ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") во многих странах признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации – устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.


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