З Харківської ОДА звільнився черговий ТОП-чиновник

З ХОДА пішов директор Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко

З ХОДА пішов директор Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко

Фото з відкритих джерел

Чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням

Відповідне розпорядження було опубліковано на сайті Харківської обласної адміністрації, пише RegioNews.

З Харківської обласної державної адміністрації звільнився директор Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко. Згідно з опублікованим документом, причиною звільнення стала заява Пономаренка, подана 20 липня.

Нагадаємо, що раніше з ХОДА звільнилися глава Департаменту ЖКГ та інфраструктури, глава Департаменту масових комунікацій, заступник голови ОДА Кучера, а також радник з медичних питань.