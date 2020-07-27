З Харківської ОДА звільнився черговий ТОП-чиновник
З ХОДА пішов директор Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко
З ХОДА пішов директор Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко
Чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням
Відповідне розпорядження було опубліковано на сайті Харківської обласної адміністрації, пише RegioNews.
З Харківської обласної державної адміністрації звільнився директор Департаменту цивільного захисту Павло Пономаренко. Згідно з опублікованим документом, причиною звільнення стала заява Пономаренка, подана 20 липня.
Нагадаємо, що раніше з ХОДА звільнилися глава Департаменту ЖКГ та інфраструктури, глава Департаменту масових комунікацій, заступник голови ОДА Кучера, а також радник з медичних питань.
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