Луганщина проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні - голова ОДА Гайдай

Донецька ОДА також виступила проти проведення виборів у населених пунктах

Донецька ОДА також виступила проти проведення виборів у населених пунктах

Фото: з відкритих джерел

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що він виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Громадське".

Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА — ред.). Це стосується національної безпеки. Рішення про те, де саме не буде виборів, будуть ухвалювати вже депутати", - сказав Гайдай.

Також він пообіцяв, що найближчим часом ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації у місті Щастя. Його було затримано під час отримання хабаря, проте продовжує працювати.

Нагадаємо, Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

Раніше повідомлялося, що ЦВК вважає, що місцеві вибори пройдуть у складних умовах.