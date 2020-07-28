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28 липня 2020, 14:29 4

Луганщина проти проведення місцевих виборів у прифронтовій зоні - голова ОДА Гайдай

28 липня 2020, 14:29 4
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Донецька ОДА також виступила проти проведення виборів у населених пунктах
Донецька ОДА також виступила проти проведення виборів у населених пунктах
Фото: з відкритих джерел
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Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що він виступає проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Громадське".

Я вважаю, що не можна проводити виборів. Я підтримую у цьому випадку позицію сусідів (Донецької ОДА — ред.). Це стосується національної безпеки. Рішення про те, де саме не буде виборів, будуть ухвалювати вже депутати", - сказав Гайдай.

Також він пообіцяв, що найближчим часом ухвалять рішення щодо керівника військово-цивільної адміністрації у місті Щастя. Його було затримано під час отримання хабаря, проте продовжує працювати.

Нагадаємо, Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".

Раніше повідомлялося, що ЦВК вважає, що місцеві вибори пройдуть у складних умовах.

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