Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Полтавщину із робочим візитом
Це перша робоча поїздка глави Уряду в Полтавську область
Це перша робоча поїздка глави Уряду в Полтавську область
Сьогодні, 28 липня, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з робочою поїздкою в Полтавській області.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
Зокрема, о 12 годині дня заплановано огляд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу в місті Кременчук, також відбудеться нарада з його керівництвом.
По закінченню огляду заплановано прес-брифінг Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля", - йдеться в повідомленні.
Також Прем'єр-міністр ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства "Урожай" Кобеляцького району Полтавської області.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що кількість виданих кредитів за програмою "5-7-9%" подвоїлася за тиждень.
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