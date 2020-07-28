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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 10:39 2

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Полтавщину із робочим візитом

28 липня 2020, 10:39 2
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Це перша робоча поїздка глави Уряду в Полтавську область
Фото: Кабмін
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Сьогодні, 28 липня, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуватиме з робочою поїздкою в Полтавській області.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зокрема, о 12 годині дня заплановано огляд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу в місті Кременчук, також відбудеться нарада з його керівництвом.

По закінченню огляду заплановано прес-брифінг Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля", - йдеться в повідомленні.

Також Прем'єр-міністр ознайомиться з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства "Урожай" Кобеляцького району Полтавської області.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що кількість виданих кредитів за програмою "5-7-9%" подвоїлася за тиждень.

Полтавська область Деніс Шмигаль візит Кабмін ОДА Олег Синєгубов
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