Фото: поліція

У понеділок, 23 листопада, близько 10:00 в Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На бульварі Міхновського водій Buick Regal рухався в напрямку мосту Патона, коли зіткнувся з металевим відбійником. Після зіткнення автомобіль втратив керування, перетнув дві смуги руху та врізався в електроопору.

Від отриманих травм 32-річний водій загинув.

На місці працюють слідчі, патрульні поліцейські та рятувальники ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 22 листопада на Львівщині зіткнулися два легковики. Одна людина загинула, двоє постраждали.