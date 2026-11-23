У Києві автомобіль Buick влетів у відбійник та електроопору: водій загинув
У понеділок, 23 листопада, близько 10:00 в Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На бульварі Міхновського водій Buick Regal рухався в напрямку мосту Патона, коли зіткнувся з металевим відбійником. Після зіткнення автомобіль втратив керування, перетнув дві смуги руху та врізався в електроопору.
Від отриманих травм 32-річний водій загинув.
На місці працюють слідчі, патрульні поліцейські та рятувальники ДСНС. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, ввечері 22 листопада на Львівщині зіткнулися два легковики. Одна людина загинула, двоє постраждали.
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