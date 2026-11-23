Фото: ДСНС Київщини

На Київщині тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російської атаки будинку. За ніч рятувальники деблокували з-під завалів тіла 11 загиблих людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники працювали безперервно, крок за кроком розбираючи уламки та шукаючи людей.

"Ця ніч стала важким випробуванням для родин загиблих і всіх, хто невтомно боровся за порятунок людей", – зазначили в ДСНС.

Роботи доводилося тимчасово призупиняти лише під час оголошення повітряних тривог.

Пошуково-рятувальна операція триває. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок російської атаки зруйновано багаоповерхівку. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована. Було відомо про десятьох загиблих, серед них 18-річний юнак.

Рятувальники також витягнули з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 7-річного хлопчика. Дитина провела під уламками будинку в Димері близько 13-14 годин після російського удару.