Фото: Національна поліція

На Кам'янеччині службовий собака Кеш допоміг поліцейським знайти 13-річну дівчину, яка зникла після сімейного конфлікту. Дитина провела поза домом цілу ніч, а її телефон був вимкнений

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся батько дівчини та повідомив про її зникнення. Як з’ясувалося, пізно ввечері після сварки з близькими підліток втекла з дому через вікно. Де вона перебуває, рідні не знали.

До пошуків залучили весь особовий склад Кам’янець-Подільського районного управління поліції, а також кінолога Олега Капітанчука зі службовим собакою Кешем.

Чотирилапий помічник узяв слід і повів правоохоронців у напрямку сусіднього села. Саме там, у знайомих, поліцейські й знайшли дівчину.

На щастя, жодних протиправних дій щодо дитини не вчиняли. Правоохоронці повернули її додому.

Нагадаємо, на Прикарпатті досі шукають 32-річного жителя Дніпра, який заблукав у горах поблизу озера Несамовите 13 листопада. Рятувальники обстежили десятки гектарів лісу та понад 78 кілометрів гірських маршрутів.