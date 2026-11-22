Фото: ДСНС Київщини

У селищі Димер Київської області тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці російської атаки. За даними ДСНС, під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати 8 людей

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, для координації допомоги постраждалим та ліквідації наслідків удару розгорнули спеціальний штаб. Він працює в укритті дитячого садка "Зернятко" за адресою: вул. Освітянська, 4.

У штабі мешканці можуть отримати необхідну допомогу. Там працюють соціальні служби, волонтери та психологи. Також організовано харчування для рятувальників і постраждалих.

Крім того, жителям, чиї оселі зазнали незначних пошкоджень, видають будівельну плівку та OSB-плити для тимчасового захисту будинків.

Усіх, хто потребує допомоги або знає людей, яким вона необхідна, закликають звертатися до штабу.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок ранкової атаки зруйновано житловий будинок. Рятувальники вже евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована.