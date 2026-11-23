Фото: ДСНС Київщини

У Димері кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до десяти осіб. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї жінки

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять усім невинним жертвам російського терору", – написав він.

О 3:28 ранку Ткаченко повідомив що з-під завалів вдалося врятувати 79-річну жінку. Її госпіталізували, наразі медики надають постраждалій усю необхідну допомогу.

Пошуково-рятувальна операція триває. На місці події продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок російської атаки зруйновано багаоповерхівку. Раніше рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, серед них одну дитину. Ще одна дитина 2010 року народження отримала травми та була госпіталізована. Було відомо про чотирьох загиблих, серед них 18-річний юнак.