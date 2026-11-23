Фото: поліція

ДТП сталася 21 листопада близько 23:10 на проспекті Слобожанському в місті Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля BMW рухався проспектом та збив 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм дівчина загинула на місці події.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що 23-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада у Дніпрі автомобіль збив двох підлітків на переході. Від отриманих травм один із хлопців загинув на місці, інший помер у лікарні.