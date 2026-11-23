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Протягом минулого тижня російські війська 100 разів атакували енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України. Станом на ранок 23 листопада частина споживачів у семи областях залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Через російські обстріли та бойові дії частина споживачів залишається без світла у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Загалом за минулий тиждень зафіксовано 224 інциденти, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Найскладнішою залишається ситуація на Одещині та Дніпропетровщині, де внаслідок атак зазнали значних руйнувань енергетичні об'єкти. Енергетикам вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, поступово повертають електропостачання й іншим споживачам.

На Дніпропетровщині через ризик перевантаження обладнання застосовують мережеві обмеження. Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги та аварійні відключення.

Крім того, 22 листопада російські війська атакували об'єкт газової інфраструктури на Дніпропетровщині. Постраждали троє працівників: двоє дістали контузії, ще один зазнав тяжких поранень і був госпіталізований.

Протягом 23 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – обмеження потужності.

Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи, однак повторні російські атаки та повітряні тривоги ускладнюють їх проведення.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 7 локаціях.