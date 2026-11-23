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Західні розвідувальні служби попереджають про можливу нову ядерну загрозу з боку Росії. За їхніми оцінками, Москва може найближчими тижнями вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на німецькі видання WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, відповідне попередження вже отримали кілька країн НАТО. Зокрема, німецький Бундесвер поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса та інших представників уряду.

За оцінками західних розвідок і військових відомств, російський супутник під назвою "Спутник-S" нібито вже повністю готовий до запуску та зберігається неподалік Москви. Після виведення на орбіту він може стати боєздатним упродовж короткого часу.

Експерти попереджають, що розміщення ядерної зброї в космосі може становити серйозну загрозу для супутникової інфраструктури. У разі ядерного вибуху на орбіті значна кількість космічних апаратів може вийти з ладу.

Зокрема, голова Космічного командування США Стівен Вайтінг заявляв, що близько третини супутників на низькій навколоземній орбіті можуть припинити роботу вже протягом перших годин або днів після такого вибуху. Інші апарати, за його оцінкою, можуть поступово виходити з ладу протягом наступних місяців.

Ще одним можливим наслідком стане потужний електромагнітний імпульс, який може пошкодити технічні системи на Землі. Генерал-майор Армін Фляйшманн із Командування кібер- та інформаційного простору Німеччини попередив про ризики масштабних перебоїв з електропостачанням, зв'язком і навігацією.

Водночас у посольстві Росії заявили, що не мають інформації про описані плани. Там відкинули звинувачення щодо космічної діяльності РФ, назвавши їх частиною пропагандистської кампанії.

Нагадаємо, за підсумками тристоронніх переговорів у Китаї оприлюднили спільну декларацію США, Росії та КНР. У документі йдеться про ядерну безпеку, постачання енергоресурсів, реформу ООН та діяльність міжнародних судів.

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