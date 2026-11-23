Фото: ГСЧС Киевщины

В Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного российским ударом дома в Дымере. Судьба еще двух человек остается неизвестной

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, в течение ночи спасатели продолжали разбирать завалы, из-под которых извлекли тела еще семи погибших.

Тем временем врачи оказывают помощь пострадавшим. Среди них – 7-летний Давид, которого накануне спасли из-под обломков дома. Мальчик находится в больнице вместе с родителями. Также госпитализированы еще четверо раненых, в том числе женщина, которая провела под завалами почти 22 часа.

Поисково-спасательную операцию приходилось приостанавливать из-за угрозы повторных российских ударов и опасности ударных беспилотников.

Зеленский подчеркнул, что производство российских дронов, в частности "Шахедов", зависит от иностранных компонентов – прежде всего двигателей и чипов. Он призвал международных партнеров усиливать санкции и контроль за экспортом, чтобы ограничить возможности России производить оружие.

"Санкции мира, контроль за соблюдением санкционных режимов и реальное усиление экспортного контроля – это то, что может ограничить российское производство оружия. Каждая страна, каждый лидер, помогающий давлению на агрессора, помогают и защите жизни", – отметил украинский президент.

Напомним, в поселке Дымер Киевской области в результате российской атаки разрушена багаэтажка. Ранее спасатели эвакуировали девять человек, среди них одного ребенка. Еще один ребенок 2010 года получил травмы и был госпитализирован. Было известно об 11 погибших, среди них 18-летний юноша.

Спасатели также вытащили из-под завалов разрушенной многоэтажки 7-летнего мальчика. Ребенок провел под обломками дома в Дымере около 13-14 часов после российского удара.