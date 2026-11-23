Фото: ДСНС

Число постраждалих внаслідок російської атаки на Лозову Харківської області збільшилось до семи людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Один з ударних безпілотників влучив у двір біля дев'ятиповерхового будинку в центрі міста.

Внаслідок удару загорілися автомобілі та квартира на шостому поверсі багатоповерхівки.

За іншою адресою пожежа виникла на території приватного сектору. Також пошкоджено житлові будинки.

Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж.

Нагадаємо, російські війська атакували місто Лозова Харківської області вранці 23 листопада. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.