Скриншот із відео

На Київщині рятувальники витягнули з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки 7-річного хлопчика. Дитина провела під уламками будинку в Димері близько 13-14 годин після російського удару

Про це RegioNews із посиланням на поліцію області та ДСНС.

За словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, спочатку рятувальники знайшли речі, які впізнали рідні хлопчика. Згодом вдалося виявити й саму дитину.

Попри тривалий час під завалами, Давид спілкувався з рятувальниками спокійно та запевняв, що з ним усе гаразд.

На відео чути діалог дитини з рятувальником:

– Ти Давид? – Я Давид, не спішіть, зі мною все добре!

Хлопчика госпіталізували, наразі він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, в селищі Димер Київської області внаслідок російської атаки зруйновано багаоповерхівку. Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок близько п'ятої ранку, коли люди спали. Станом на 23 листопада відомо про десятьох загиблих.