Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися BMW 530 під керуванням 40-річного жителя Волинської області та Dacia Duster, за кермом якого перебував 72-річний мешканець Львівського району.

Від отриманих травм водій Dacia загинув на місці аварії.

Водій BMW та його 37-річний пасажир, також житель Волинської області, постраждали. Обох доправили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.