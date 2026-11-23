На Львівщині зіткнулися два легковики: одна людина загинула, двоє постраждали
ДТП сталася 22 листопада близько 18:20 поблизу села Перемивки Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися BMW 530 під керуванням 40-річного жителя Волинської області та Dacia Duster, за кермом якого перебував 72-річний мешканець Львівського району.
Від отриманих травм водій Dacia загинув на місці аварії.
Водій BMW та його 37-річний пасажир, також житель Волинської області, постраждали. Обох доправили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 20 листопада на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.
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