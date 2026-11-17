На Київщині водій збив одразу двох пішоходів - серед них дитина
Аварія сталась днями у Білій Церкві. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей, серед них - дитина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 40-річний водій Hyundai Sonata повертав ліворуч. Під час повороту він не надав перевагу двом пішоходам, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті він збив одразу двох людей.
Внаслідок ДТП госпіталізували 39-річного чоловіка та 11-річну дівчинку. Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, раніше у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.
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