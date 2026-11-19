Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. Пошкоджені чотири приватні будинки, а саме скління вікон.

На місцях атак виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 19 листопада пошкоджені промислові та енергетичні об'єкти.