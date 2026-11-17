Фото: Київська обласна прокуратура

У місті Узин Білоцерківського району Київської області двоє молодих чоловіків напали на 67-річного пенсіонера, відрізали йому ножем ліве вухо та пограбували. За скоєне їм загрожує кримінальна відповідальність за розбій

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, напад стався ввечері 8 листопада. Двоє жителів Узина 2003 та 2005 років народження прийшли до оселі пенсіонера, маючи намір заволодіти його грошима.

Чоловіки напали на господаря будинку та завдали йому тілесних ушкоджень. Під час нападу один із них ножем відрізав потерпілому ліву вушну раковину.

Після цього нападники забрали у пенсіонера 600 гривень, радянські медалі та значки, а потім втекли.

Обом фігурантам повідомили про підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який пограбував жінку. Це сталось після того, як він проводжав її додому.