Фото: ДСНС Чернігівщини

Уночі 19 листопада російські війська атакували безпілотником типу "Герань"фермерське господарство в Чернігівській області. Внаслідок удару загорілося зерносховище, де зберігався врожай кукурудзи

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, удару завдали по території Понорницької громади.

Крім того, напередодні вдень росіяни атакували село в Новгород-Сіверській громаді п'ятьма безпілотниками "Гербера". Унаслідок ударів один будинок повністю знищений, ще дві оселі та автомобіль пошкоджені.

Також російські війська атакували один з енергетичних об'єктів області.

Унаслідок дронових атак у селах Любецької та Кіптівської громад пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, ввечері 18 листопада в Чугуєві Харківської області під російський обстріл потрапила аварійна бригада "Нафтогазу". Поранено водія – його вже прооперували.

У ніч на 19 листопада РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами "Онікс" та 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.